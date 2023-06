Ronnie Scott was een Britse tenorsaxofonist die zo eind jaren 50, begin jaren 60 een jazzclub opende in Soho (Londen) die een begrip werd in de jazzwereld, waar in de loop der decennia alle jazzgroten acte de présence hebben gegeven. Scott zelf is ergens in de tweede helft jaren 90 overleden, maar zijn club Ronnie Scott’s bestaat nog steeds, ook al heeft die nu heel andere eigenaren.

Zelf kwam ik er in de jaren 70 en 80 ook wel eens wanneer ik in Londen was. Ik heb daar Johnny Griffin horen spelen, en Ben Webster, en nog wat anderen die ik me niet meer goed herinner. Hieronder volgt een mooie song van Norah Jones tijdens een optreden van haar bij Ronnie Scott’s. Ik zou zeggen: enjoy.

www.youtube.com/watch?v=Pj9P_wOiyzI&a...