Een heerlijk volle bak muziekreleases vandaag. Wat te denken van de nieuwe Foo Fighters, een rouwplaat van Dave Grohl en consorten, de eerste na de dood van drummer Taylor Hawkins? Of maar weer een lekker kaal album van de heerlijk klinkende troubadour Ben Harper? Een postuum studioalbum van Kenny Rogers (eindelijk geen kerstliedjes). De nieuwe van de hoog vliegende vogels van Noel Gallagher, die, als 'zijn' voetbalclub Manchester City de Champions League wint, het mogelijk weer eens gaat proberen met zijn broer. Nieuw materiaal van de punkpioniers van Rancid. Vergeet het allemaal maar: de nieuwe Bob Dylan is uit. Een fenomenale dubbelaar van de prachtige concertregistratie Shadow Kingdom, met klassiekers in een nieuw jasje. Klassiekers die u in de liveshows nooit meer hoort: When I Paint My Masterpiece, Queen Jane Approximately, Tombstone Blues, Forever Young, Pledging My Time, enzovoorts. Nog steeds de grootste. En de beste.

Foo Fighters

Ben Harper

Kenny Rogers (icoon)

Noel Gallagher (Oasis komt terug als Man City de Champions League wint)

Drew Holcombe (americana)

Rancid (punk)

Protomartyr (vaag)

Rufus Wainwright (zoon van Loudon III)

Rival Sons (rock)

Avenged Sevenfold (heavy metal)

Ben Folds (pop singer-songwriter)

Half Moon Run (indie)

Sophie Ellis-Bextor (wie heeft er eigenlijk gitaren nodig)

Lanterns on the Lake (indie)

Beach Fossils (indie)

Tanya Tucker (heerlijke omacountry)

Buckcherry (rock)

Tigercub (rock)

Juan Wauters (latinogedoe)

Jake Shears (dude van Scissor Sisters)

Jelly Roll (singer-songwriter x rap x pop)

Lonestar (vreselijk Amerikaans gedoe)

Cowboy Junkies (altcountry)

DZ Deathrays (dancepunk)

Louise Post (tsja)

McKinley Dixon (rap)

Body Type (rock)

American Nightmare (kwintpunk)

Gloryhammer (Sabatonkloon, speciaal voor GU)

The Kryptik (symphonic black metal, ook voor GU)

En dan nog even dit