JAMMER mevrouw Astrid doe maar gauw de jas weer aan en Johan (ligt verscholen) de jas uit & knoop erin WANT HET IS VERBODEN. U krijgt een GELE POLITIEKAART en het paard schaamt zich ook kapot. Er MAG OOK HELEMAAL NIKS MEER IN DIT LAND. Schuld van WOKE en de ISLAMISERING. Vroeger liepen we nog allemaal NAAKT en TOPLESS en duwden we in de duinen Jan en alleman aan. TOEN kon dat nog. Tegenwoordig mag het edele spel van de liefde NIET MEER gespeeld worden in de duinen. En nu moet Astrid straks weer naar HUIS met Johan spelen in de SLAAPKAMER. Wat een PREUTS gedoe. Vroeger keken de buurtjes nog naar elkaar om, maar nu kijken we elkaar NIET MEER AAN er zijn geen TOUWTJES meer uit de brievenbus en de espresso is ook al € 3,50. Allemaal de SCHULD van YUPPEN en HAVERMELK en BAKFIETSEN. Gadverdamme allemaal zo WOKE bel MONIQUE SMIT. Waar gaat het heen in dit land, het dorp gaat naar de kloten, WAS HET NOG MAAR 1972.