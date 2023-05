Die war on drugs in Mexico (en de VS) ga je nooit winnen. Zijn miljarden mee gemoeid, waarmee je dus de halve wereld kunt omkopen.

Grootste afnemer zijn de VS. Dat land is zelfs in staat om een oorlog tegen suikerbieten te beginnen. Lijkt het net alsof ze wat doen.

Waarom willen die Amerikanen die rotzooi? Juist, omdat Amerika voor bijzonder veel Amerikanen een pauperstaat is en velen geen andere uitweg zien dan drugs. Heb ik het niet eens over de doorsnuivers op Wallstreet.



Leuk nieuwtje verder, verandert verder niks.