Nederland is een land van TRADITIES die met de tijd mee veranderen. En toegeven, we maken ons er wel er wel erg makkelijk vanaf met dat zaklopen. Het is tijd voor wat meer verfijning, motoriek, variabelen en mentaliteit. Bovenstaand de erkende viersteensveriant, onderstaand de aanzienlijk laffere driesteensvariant die we echt maar deels erkennen.

De driesteensvariant die we op z'n best maar deels erkennen