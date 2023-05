Neem maar van ons aan: die supermarkten doen er alles aan om beestjes uit je producten te houden. Maar ja. Soms zit er een spin tussen de bananen of een slak in de sla. Kan gebeuren. MAAR NIET ALS HET AAN FLORENCE VAN HUISSTEDEN UIT DRIEL LIGT!!!!! Florence vond een slak in haar sla van de Aldi. EEN SLAK. IN DE SLA. VAN DE ALDI. Kijk daar zit de slak. IN DE SLA. "Supersmerig om te zien. Ik stond er letterlijk bij te kokhalzen." Florence stond LETTERLIJK te kokhalzen. Letterlijk. Kokhalzen. Van een slak. In de sla. "Een paar dagen later is ze er nog steeds beduusd van. Ze heeft het zakje niet meer aangeraakt." ZE IS ER NOG STEEDS BEDUUSD VAN. ER ZAT EEN SLAK IN DE SLA. MENSEN. Denk toch eens na. Begrijpt u wel wat hier gebeurt? EEN SLAK IN DE SLA. Ze heeft het zakje NIET MEER aangeraakt. Zo'n vieze slak. In de sla. Wat deed die slak daar? HET WAS DE SLA VAN FLORENCE VAN HUISSTEDEN UIT DRIEL. Zij heeft BETAALD voor die zak sla. EN TOEN ZAT ER EEN SLAK IN. Een zakje sla met 30% kortingsticker! Florence heeft een klachtenformulier ingevuld MAAR DE ALDI REAGEERT NIET. En dus moet ze naar de krant. Voor haar verhaal. EEN SLAK IN DE SLA. En straks komt er een autobiografie. DE DAG DAT IK EEN SLAK IN DE SLA VOND. U doet lacherig. Maar Florence van Huissteden uit Driel vindt het niet zo grappig. "Maar het gaat hier ook om voedselveiligheid. Ik heb er later nog over gesproken met een arts. Hij wees erop dat slakken bacteriën meedragen met kans op gezondheidsschade voor kwetsbare mensen." EEN SLAK IN DE SLA. Hiroshima, volkerenmoord, Bakhmut, hongersnood, slak in de sla!!!!