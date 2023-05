Zojuist gemaakt: mijn gedigt uit het vorige topic. Laten vertalen in het Engels door Chat GPT (gewoon verbluffend goed gedaan) en vervolgens uit laten spreken door de AI stem van Jordan Peterson met Elevenlabs.

www.youtube.com/watch?v=DyUjNXG3DoA

(dit is het origineel)

Planeetproleten

Oh klimaatkwakzalvers, zwendelaars der planeet

Brengers van hysterie, vermomd als profeet

Een wereld vol angst en doemdenken

Is wat jullie ons willen schenken

Met jullie koor van apocalyptische kreten

Als het zonnetje ons een keer laat zweten

En blijft het een tijd angstvallig koud

Dan nog is het onze grote grote fout

Klimaatverandering kent veel gezichten

Ieder weertype is er aan toe te dichten

Klimaatdoelen, onmogelijk te halen

Je mag ze niet bekritiseren maar ze wel betalen

Met iedere adem, iedere zucht

Vervuilen wij de fragiele lucht

Boeten zullen we voor onze zonden

Bij alles wat we doen, iedere seconde

Terwijl het klimaat al eeuwen verandert

Al ruimschoots voordat de mens de aarde bewandelt

Hoe lang nog deze zwendel

Wanneer trekken we aan de noodhendel

Hoe lang voordat we beseffen

Dat we niet de planeet maar onszelf moeten redden

Hoe lang nog totdat we weten:

Het grootste gevaar zijn de planeetproleten!