@Linkse Zakkenvuller | 26-04-23 | 16:36:

Je gooit nu allerlei totaal verschillende roddels en leugens door elkaar.

Bewijs eerst maar eens dat Superjan een fascist is. Idem met FvD.

En dan nog is Superjan/FvD een keer retweetten nog geen "fascisme".

Graag concrete "fascistische" citaten van Bult zelf, met context en bron.

En iemand die tijdens corona in de zorg hielp is sowieso geen "wappie"; inenting of niet.

Daarbij is "wappie" net zo'n nietszeggend scheldwoord als "fascist" geworden.

En een stukje algemene ontwikkeling; kritiek op (of zelfs een afkeer van) vaccinaties is ook niet typisch fascistisch. Zoals veel FvD-standpunten is dat kritisch prikken standpunt oorspronkelijk zelfs afkomstig uit linkse hoek (google NVKP).

Plus "guilty by association" is een officiële drogreden.

Zelfs een *bewezen* relatie bewijst geen schuld.

Dus jouw *onbewezen* relaties bewijzen precies niks.

Behalve het gevaar van een halve eeuw iedereen voor "fascist" uitmaken. Omdat links buiten godwins en nekschoten eigenlijk geen echte argumenten heeft. Vandaar die pakweg 200 miljoen doden in 100 jaar socialisme. Lang leve de "denazificatie".

En lang leve alle Linkse Zakkenvullers die braaf hun commissarissen nakwebbelen zonder te weten waar ze het over hebben. Alles wat je zegt is naast irrelevant en onjuist ook nog vrij belachelijk. Het dogma dat iemand een fascist kan zijn zonder dat zelf te weten neemt geen zinnig mens serieus. Je kunt ook niet *per ongeluk* christen, moslim, hindoe, (nationaal-) socialist of wodanist zijn zonder dat te weten wat dat betekent.

En zeker niet bij een omstreden religie als fascisme.