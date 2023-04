Het is allemaal niet revolutionair en het is niet eens nieuwe techniek. Maar we zien het wel voor het eerst in het Slavische Slachthuis waar jongens mannen worden! Gewoon Harry Potters onzichtbaarheidsmantel [de vergelijking met Frodo's Elvenmantel gaat niet op want die maakte hem niet onzichtbaar, maar camoufleerde hem als steen], maar dan eentje die alleen werkt tegen warmtekijkers. Wellicht het vermelden waard: veruit de meeste drone kill-beelden die we langs zien komen vinden overdag plaats en dat gaat gewoon op optisch zicht, niet thermisch.