Elias van Hees, wereldberoemd in Den Haag, de laatste politicus die gewoon is gebleven. En nu is-ie sinds z'n laatste Sartriaanse verhandeling Het leven is niet te koop dus TERUG. Ditmaal niet alleen, want Bennie Beenham [artiestennaam, red] flankeert hem in zijn bezingen van het oudste beroep ter wereld: barman. En ondergetekende is dan misschien nog nooit in een café geweest en weet ook niet wat welk merk bier er nou het meest naar Bier smaakt. Maar leer ons mannentherapeuten kennen:



"Ik zit hier alleen op mijn barkruk, in de liefde alweer geen geluk

Mijn hart is al zo vaak gebroken, voor de zoveelste keer is het stuk

Glas voor glas maak je het beter, je geeft me weer veel wijze raad

Barman jij weet als geen ander, hoe het nu echt met me gaat"

Zoals de therapeut de biecht verving, zo verving de barman de therapeut. Maar wie weet er echt hoe het met de barman gaat?

Ook als politicus nooit een valse noot