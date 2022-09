Deze week zat ik me suf te piekeren over wie baat zou hebben bij een aanslag op de Nord Stream pijpleidingen. Tot is me besefte dat ik er veel te technisch naar keek: technisch gezien heeft rusland er geen baat bij.

Maar in deze tijd moet je alles politiek zijn en in dat licht bekeken is het geen toeval dat dat clipje van Biden over Nord Stream bijna nog eerder op dook dan dat er geconstateerd was dat er drukverlies was in de leidingen,

Het is schoolvoorbeeld russische propaganda om vlak voor de annexatie verdeeldheid te zaaien tussen de NATO partners.

Als je er van uit gaat dat een pijpleiding tussen twee landen de helft territoriaal gebied is van het ene land an de andere helft territoriaal gebied van het andere land dan zou je zelfs kunnen zeggen dat het een aanslag was op Duits territoriaal gebied. Met alle gevolgen voor NATO verdragen van dien.