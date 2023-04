: Bij de huidige prijzen kan dat wel even duren, ik betaal nu €1,12 per kuub en verbruik +/- 750 kuub per jaar.

Zou ik 0 gas verbruiken na die maatregelen, dan kost me dat 35,7 jaar voor break even, maar da's niet realistisch. Als m'n verbruik wordt gehalveerd is de terugverdientijd in de orde van 80 jaar ofzo.

't vaste energiecontract loopt af eind 2024, dus ik verwacht tegen die tijd flink meer per kuub te betalen en dan gok ik dat die terugverdientijd iets in de orde van 20-30 jaar zal zijn... is eigenlijk nog steeds te lang om rendabel te zijn.

Dus wellicht wachten we even met die warmtepomp & HR++++ beglazing, want dat zijn wel dikke investeringen, eerst maar eens kijken hoe komende winter die spouwmuur isolatie werkt, we gaan van 3 cm naar 6 cm isolatie.