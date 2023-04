: Op grote schaal, in meerdere landen? Ik ben bang dat er aan het eind niet heel veel keuze overblijft. Je kan hopen dat het verdwijnt maar dat is zeker met massa-immigratie bijna zeker een valse hoop. Er zal een religie gaan overheersen, Christendom, Islam, of de nieuwe LOWIQ+ Klimaat religie. Ja Christenen zijn de underdog in dit verhaal, maar spreken mij het meeste aan. Volgens mij hadden we het zo slecht niet de afgelopen paar honderd jaar.

"Christianity attracted people into its midst because of its social benefits. The Christian church provided a loving, caring, and beneficent environment, unlike anything known in the pagan world. Unlike the pagan (LOWIQ+ en Klimaat) cults, the church helped out its members who were in material or emotional need, and this had serious attractions. There’s a lot to be said for this view. For one thing, it’s true that Christian churches were unlike anything provided by the pagan cults. The church community saw itself as a family, all brothers and sisters. All were equal"

Maar noem eens wat van die "groeperingen" die jij volgt?