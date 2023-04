Okee de starterpack-meme is onderhand ouder dan die Opel Astra linksboven op dit plaatje, maar aan de andere kant: wij houden ook niemand voor de gek als we zouden doen alsof dit 20 jaar oude webvehikel een bron voor eeuwige jeugd is. Dus we happen wel, beste Redditor u/MouseGarden. Voor de echte oudjes hier, een "chav" is an anti-social lower-class youth dressed in sportswear. Een soort New Kids tokkie dus. Enniewee, kennelijk lezen die GeenStijl wat ons tot de omkering noopt: herkent u zich in deze collage?

Wij wel, eigenlijk. De Astra GSi was een bereikbaar hebbedingetje uit onze jeugd. Red Bull is een longtime adverteerder. Frikandelbroodjes = Ronaldo, en een beetje PSV ook. FIFA stond hier jarenlang aan als testbeeld op de XboX of PS3/4. Geen leren bank, maar wel ouwe bioscoopstoelen op GSHQ. Dancemuziek maakt ons nostalgisch naar de VrijMiBo's van toen Brusselmans nog de baas was over de stekkerjack van de speakers. Onzekerheid over onze intelligentie zijn we trots op, want twijfel is beter dan dogma. Sportsokken - sure, who cares. Wiet is beduidend minder dan vroegah, maar verstokt roken blijft een ding. AutoWeek, dat was de kinderbijbel van Struikrover en Van Rossem. Petje = Mosterd. Slicke parka-jas = Paarse Broek. Vandaag Inside is inderdaad een betere talkshow dan wat NPO/RTL opbraken. En RTL7 = Pritt, Ronaldo, Mosterd én GU want darts. Eigenlijk herkennen we ons alleen niet in gevaarlijk autorijden want we zijn veel deftiger op het echte asfalt dan de digitale snelweg. We hangen ook nooit bij het pompstation, wij hangen bij de twitterdorpspomp. En afval op straat gooien is ook zooooo niet ons ding, vandaag nog nota bene gebruikten we het prachtige boswandelarchaïsme 'laat niet als dank voor aangenaam verpozen...' (maar McDonald's blijft wel een favoriete culinaire keuze). Dus. Ja. Nou. Eigenlijk best een prima starterpack.

Wat u? Per herkenbaar item moet u 1 euro in het donatiebakje doen. Kost je maximaal 20 euro, maar sowieso 1 piek want je bent al op GeenStijl.