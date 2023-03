: Waar ik me "mee bemoei" is niet de vraag of die kerel een asshole is. Ik heb je ook al verteld dat je van mij alles mag zeggen wat je maar wil. Ik ben voorstander van het First Amendment, en zal de laatste zijn die jou de mond probeert te snoeren, ook al ben ik het meestal niet met je eens. Since you asked, waar ik me "mee bemoei" is het punt dat die man maakt. Niet de vraag wat jij van hem vindt. Dat ik niet weet wie die man is, is niet relevant.

I don't have to eat a bucket full of snot to know that it's snot. Of hij "pretendeert een autoriteit te zijn" is ook een subjektief oordeel waar ik weinig mee kan. Interesseert me ook niet. Hij baseert zich op een een PUBLIEKELIJK te raadplegen artikel uit het Parool, waarvan ik je net nota de link heb gegeven zodat je het zelf kan lezen ! Ik geef mijn mening daarover, en concludeer : Het gaat gewoon om de munten. Dan kan je wel roepen / suggereren dat ik dom ben, maar geloof me, in dit leven gaat bijna alles om geld. Waar ik me mee bemoei is de INHOUD. Grappig genoeg juist datgene dat jij steeds maar blijft ontwijken.