Het kan natuurlijk niet zo zijn dat klimaatverandering rechtstreeks te maken heeft met de 'life style' van de carpaccio-vreter. Die verandering moet toegeschreven kunnen worden aan iets waar die carpaccio-vreter faliekant tégen is, waar die carpaccio-vreter zich tegen af kan zetten, of, als het niet anders kan en het te dichtbij komt, waar die carpaccio-vreter zelf het slachtoffer van is geworden.

Het is o. zo gemakkelijk om de schuld te leggen bij de ander, en het is nóg gemakkelijker om die te leggen bij een ander die er al lang niet meer is, een historisch figuur die niets meer terugzegt, die overal van beschuldigd kan worden.

Maar hee, carpaccio-vreter, zo gaat het altijd, het nu is het resultaat van wat het verleden heeft gebracht, en verandering, ten goede of ten kwade, kan niet meer in het verleden plaatsvinden. Je kunt met je gemakkelijke oordelen en veroordelen niks meer veranderen aan het verleden, je hebt enkel het nu en de toekomst tot je beschikking, en als jouw leven voorbij is, dan kan er over jou ook gemakkelijk vanuit de luie stoel geoordeeld worden, als je al iets hebt nagelaten, maar zal opnieuw niemand in staat zijn om wat jij gedaan of gelaten hebt met terugwerkende kracht te veranderen.

Dus ja, carpaccio-vreter, het is aan jou om te handelen, om iets positief te beïnvloeden, om de wereld een beetje beter te maken, en er is niemand die je tegenhoudt. Sterker nog, je hebt alles mee, want je kunt grasduinen in het verleden en zien wat anderen gedaan hebben, wat ze goed gedaan hebben en wat ze fout gedaan hebben, en daar je voordeel mee doen. Maak niet de fouten die J. P. Coen gemaakt heeft, zou ik zeggen, of preciezer geformuleerd, de fouten die J. P. Coen vanuit het huidige kritisch-historische perspectief aangewreven worden.

Begin er eens mee om op kritische wijze vast te stellen wat je zelf, als nazaat van J. P. Coen, bijdraagt aan klimaatverandering. Da's al een goed begin. Ga eens na bijvoorbeeld waar al die zeldzame metalen vandaan komen die in jouw smartphone verwerkt zijn, dat ding dat je gebruikt om gezellige afspraakjes te maken met je vrienden die ongetwijfeld even kritisch zijn op onze geschiedenis en ook precies weten wie er allemaal niet deugden, afspraakjes om als het weer het toelaat een terrasje te pikken en onder het genot van een lekkere wijn uit Zuid-Afrika, Australië of Nieuw Zeeland, misschien uit Californië of Chili of Argentinië, gecompleteerd met een flink bord carpaccio, en aangevuld met stukjes avocado en piccachilisaus, de wereldproblemen door te nemen, iets waar die domme mensen in de provincie nooit aan toe komen.

Daar is J. P. Coen allemaal de schuld van.