Tja.

Misschien zijn we doorgeslagen? Een beetje te ver doorgeslagen?

Voor het rekenen hebben scholen inmiddels reken-coördinatoren, omdat een redelijk groot aantal kinderen moeite hebben met rekenen. Dat rekenen, daar heeft hert ministerie een lijstje voor opgesteld waar alle kindertjes aan moeten voldoen. Een kennis gaf aan dat het er 'maar' 150 zijn, maar het zouden er meer kunnen zijn; ik heb me er niet meer in verdiept.

Voor Nederlands/taal gelden soortgelijke taferelen.

En dan hebben we het nog steeds niet over de overige 'noodzakelijke' vakken. En voor elk vak is wel wat te zeggen. Gym? Als a-sportief mensch gruwel ik er van, maar zie tegelijkertijd het nut. Aardrijkskunde? Als kind van de jaren 70 verschoof dat al rap naar klimaatzones, topo verdween rap op de achtergrond met als gevolg dat ik nauwelijks weet waar landen op de kaart te vinden zijn, mits ik er naar toe ben geweest op vakantie.

En voor een héél klein deel begrijp ik zelfs deze stap, het aanbieden van seksuele voorlichting in het PO, ook nog, wetende dat er in de Randstad sprake is van een hoop tienermoeders (gut, hoe is dat nu toch gekomen??) die voor een behoorlijk grote druk op onze maatschappij zorgen. Maar tegelijkertijd, als ouder, vraag ik me oprecht af waar die ouders zijn, waarom die hun verantwoordelijkheid niet nemen en hun spruiten beschermen door hen op te voeden, aan te leren wat belangrijk is, hen te helpen te vechten tegen de grote boze buitenwereld. Te vaak zie en hoor ik over kinders die eigenlijk een soort van gedumpt worden. En die hebben daadwerkelijk al in groep 8 seks gehad. Of, nou ja, een soort van poging ertoe. Of, helemaal sneu, er zonder bij na te denken plots een zwangerschapje gestart...

Moeten we dan maar toch op alle scholen dit gaan verplichten? Ik vind nog steeds van niet. Persoonlijk vind ik die lessen héél gênant om aan te jonge kinderen aan te bieden. Daarnaast loop je als mannelijke docent al vlot risico voor van alles en nog wat te worden uitgemaakt met alle gevolgen van dien.

Laat mij dus maar, concluderend, adviseren dit lekker per post aan de ouders door te sturen met het dringend verzoek er ergens, tussen groep 6 of de eerste klas, eens met het kind door te nemen.