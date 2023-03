Sorry hoor maar we dachten dus altijd dat geruchten over een sequel urban myths waren omdat het zo'n ronde film was

Maar we hadden blijkbaar dus echt gemist dat Paramount Pictures op 3 februari jl. officieel aankondigde dat Gladiator 2 op 22 november 2024 zal verschijnen. En dan nu even kort het nieuws over de cast en het mogelijke script. Variety schrijft dat die nieuwe Ierse superster Barry Keoghan in onderhandeling is met de inmiddels 85-jarige regisseur Ridley Scott voor de rol als antagonist keizer Geta (wiki). Ook is volksheld Denzel Washington in "final negotiations" over een vooralsnog onbenoemde rol in de sequel. De protagonist is Lucius Verus (wiki, film) die in deel 1 te zien is als zoon van Lucilla (wiki), neefje van Commodus (wiki, niet geschiedenis-getrouw in de film) en kleinzoon van Marcus Aurelius, en zal gespeeld worden door Aftersun-ster Paul Mescal.

Ridley Scotts Gladiator is natuurlijk de allerbeste film ooit gemaakt in z'n genre. En dat komt naast het waanzinnige script, dito cinematografie en Hans Zimmer uiteindelijk door het volgende. Crow en Phoenix zetten beide de allerbeste moderne vertolking van de archetypische held en villain neer, en het script zetten hen ook nog eens als overdrachtelijke broers tegenover elkaar. Het is in feite een hervertelling van het allereerste (monotheïstische) verhaal over de allereerste echte mensen: broers Kaïn en Abel.

Maar Ridley Scott als regisseur is helaas geen garantie op zelfs maar een benadering van de kwaliteit van Gladiator 1. Zijn tweede poging om met Russel Crowe een epic te maken - Robin Hood (2010) - was script-technisch een dusdanige treinramp dat ondergetekende de film ondanks z'n liefde voor alle betrokkenen halverwege simpelweg uitgezet en nooit meer afgekeken heeft.

Kortom, we hebben hoop maar geen verwachtingen.

Cain revised