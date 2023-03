"Kijk, ik ben zo vruchtbaar als de pest.

Mijn zaad staat op een Zwitserse bank.

Mijn vrouw reageerde op de pil zoals Ria Stalman op anabole steroïden, dus dat kostte ons nogal wat servies.

Toen geprobeerd het condoom onder de knie te krijgen.

Tot iemand zei dat dat daar helemaal niet moest.

Toen ben ik een jaar bij de Bhagwan gegaan, maar steeds die plastic handschoenen hier en het condoom daar…

Vervolgens hebben we periodieke onthouding geprobeerd, maar mijn geheugen is net een zeef.

En we houden allebei erg van zingen, dus probeer ons maar eens de kerk uit te krijgen.

We hebben met zaaddodende pasta gewerkt tot we de Bisonkit kwijt waren.

En toen ons achtste kind met een spiraaltje op haar hoofd geboren werd, zei ik tegen mijn vrouw: ‘We moesten de knoop maar doorhakken.’

Waarop zij zei: ‘Jij dus.’

Naar een chirurg voor zo’n intakegesprek, want ik was als de dood dat die stoere, viriele Hollandse jongen die ik was, zou veranderen in zo’n slappe halfzachte Italiaanse maffiosomo.

‘Ik blijf toch wel die gezonde Hollandse jongen?’

‘Jaaaaa natuurlijk!’ Hij krijgt 3k per ingreep, dus die gaat geen nee zeggen.

‘Doet het ook pijn, dokter?’

‘Welneeee! Wij verdoven u eventjes plaatselijkje. Het is een poliklinisch ingreepje; u bent dezelfde dag weer thuisje.’

Ik vertrouwde het niet helemaaltje.

Ik naar huisje.

Heb er nog een hele nachtje over zitten boompje met mijn vrouwtje.

Die weer zwangertje, dus ik dacht: we hakken die tak erafje."

(een jonge uit 1984)