@Glasgow Argus | 06-03-23 | 13:27: In het algemeen heb je een punt door te zeggen dat geld belangrijk is in Zwitserland. Het beheer van geld is een van de sectoren waar het land zijn geld in verdient. In deze kwestie is het niet zozeer Zwitserland dat hier om geld geeft, maar Mondelez. Door wel te blijven linken naar de reputatie van Zwitserland, zonder echt iets in Zwitserland te doen zou je dus consumenten een rad voor de ogen draaien. Dus wat mij betreft terecht dat ze de verpakking moeten aanpassen.