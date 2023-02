“Ik ben al vanaf 2008 zeer actief als reaguurder op GeenStijl. Vlamingen zijn niet brutaal genoeg voor een Vlaamse variant van GeenStijl. Jullie hebben nog durfkapitaal, zie de Telegraaf die met GS in zee ging. In Nederland heb je verder nog - qua onafhankelijke media - de Dagelijkse Standaard en de TPO, daarvoor Jalta. Wij hebben Doorbraak, ‘t Pallieterke en ‘t Scheldt als gunstige uitzonderingen. Onze social media bereikte tijdens de verkiezingen wekelijks 3 miljoen Vlamingen. Wij zijn de eerste partij met een eigen app.

Ik vind het onvoorstelbaar dat de Nederlandse regering heeft toegestaan dat alle kranten in handen van de Belgen, van DPG en Mediahuis, kwamen. Hoe is het toch mogelijk dat de VVD weer redelijk hoog staat in de peilingen? De media moeten de macht bevragen en bekritiseren! In Vlaanderen worden de media juist gebruikt om de oppositie te bekritiseren. De omgekeerde wereld. De media als verlengstuk van de macht, als de propagandakanalen van de macht. Als je journalisten boos wilt maken, moet je zeggen dat het medialandschap in Hongarije vrijer en diverser is dan in Vlaanderen en Nederland. Ik heb dat met Orban besproken. Noem mij eens een rechtse krant in Vlaanderen: is er niet. Centrum-rechtse krant? Is er niet. Wij mogen niet adverteren in de dagbladen hier. In Hongarije heb je rechtse en linkse kranten. Orban heeft wel gereguleerd dat Hongaarse kranten niet allemaal in handen zijn van buitenlandse concerns. Dat wilde hij stoppen. De belangen van die kranten moesten een nationaal belang dienen, geen internationaal belang.

Wat het Vlaamse volk definieert, is een gemeenschappelijke taal, cultuur, gemeenschappelijke normen en waarden, een gemeenschappelijke geschiedenis en grondgebied. Wat mij betreft zijn Vlamingen en Nederlanders hetzelfde, al leven we al twee eeuwen gescheiden.

Ik vind het daarom prima als Nederland en Vlaanderen samen gaan. Op onze statutaire congressen openen we met het Wilhelmus, de Vlaamse Leeuw en die Stem van Suid-Afrika. Dan kunnen we bij de G7, met havens in Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Brugge. En elke vier jaar worden we wereldkampioen voetbal. Ik hou van Nederland, ben met een Nederlandse getrouwd.

Nederlanders durven te ondernemen, op hun bek te gaan, misschien komt dat ook door het verschil tussen katholiek Vlaanderen en het protestantse noorden. Nederlanders vinden Vlamingen oprecht leuk, wij zijn hun schattige buurtjes. Maar wij vinden Nederlanders vaak ongelofelijk direct en plomp. Nederlanders vinden Vlamingen dan ook weer achterbaks. Wij laten nooit het het achterste van onze tong zien. Bij ons gaat alles een beetje stoemelings. Wij vinden de directe aanpak van jullie niet leuk, maar zijn te bedeesd omdat te zeggen. We spreken dezelfde taal maar niet dezelfde toon en worden heel nerveus als iemand zegt (Tom met Amsterdams accent): “ik vind jou gewoon niet leuk, ik ben er helemaal klaar mee.” Daar worden wij helemaal gek van, al moet ik zeggen dat Antwerpenaren beter beter aansluiten bij de Hollandse mentaliteit dan de rest van Vlaanderen."

Bij de verkiezingen van 2019 was Van Grieken lijsttrekker van de Antwerpse Vlaams Belang-lijst voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar hij van 2019 tot 2020 bureaulid was en sinds 2020 ondervoorzitter is. Vlaams Belang was de grootste winnaar van deze verkiezingen en Van Grieken werd verkozen. Na de verkiezingen werd hij als voorzitter van Vlaams Belang ontvangen door koning Filip op het Koninklijk Paleis van Brussel. Dat was de eerste keer in de geschiedenis dat de koning de voorzitter van Vlaams Belang ontving bij regeringsonderhandelingen. Op 16 november 2019 werd Van Grieken met 97,4 procent van de stemmen herkozen als Vlaams Belang-voorzitter, opnieuw zonder tegenkandidaten. Van Grieken staat binnen het Vlaams Belang bekend als een hardliner, die niet bang is voor controversiële acties. In juni 2012 haalde hij het nieuws toen hij samen met twee andere Vlaams Belangers een secundaire school binnenwandelde om een barbecue, waar onder andere halal vlees werd geserveerd, te verstoren door de scholieren ook worstjes met varkensvlees aan te bieden.

Van Grieken: "In het nationalistische politieke spectrum van Europa onderscheid ik drie fases. De patriottische partijen die het langst bestaan zijn de ÖVP, Lega, Vlaams Belang en Rassemblement National. De oude dames noem ik ze. Pim Fortuyn en de Leefbaren horen daar ook bij. Vox, Chega, PVV en AFD zijn relatief jong.

De nationalisten van het eerste uur moesten hun plek veroveren in het politieke landschap, Filip Dewinter en Gerolf Annemans bij ons. Umberto Bossi van de Lega, Jean-Marie Le Pen van het FN: die moesten beuken in een zeer rigide partijlandschap van socialisten, liberalen en christendemocraten. Ze moesten letterlijk de bokshandschoen opnemen. Die partijen hadden niet echt de ambitie om echt deel te nemen aan het politieke spel, het was meer Sturm und Drang, een thema als migratie op de kaart zetten. Met de vuist op tafel slaan.

In de tweede fase van het nationalisme/patriottisme heb je de neppers, de phonies, de namaaknationalisten: Sarkozy, Bart de Wever, Berlusconi. Rechtse liberalen die dezelfde praat verkopen om de kiezers terug te halen, Sarkozy die met een Kärcher in de banlieus de boel ging opkuisen. Bespottelijk!. De derde fase is Geert Wilders, Marine Le Pen, Salvini, nationalistische partijen die effectief deelnemen aan het beleid. Mensen willen oplossingen. Islamisering en open grenzen staan nu op de kaart. Chega en Vox, de nieuwe partijen, moeten hun plek nog veroveren en deelnemen aan het beleid.

Onze fractie Identiteit en Democratie - ik bedacht de naam - heeft 64 leden in het Europees Parlement, waarmee het de vijfde fractie naar grootte is. Verreweg de meeste zetels komen voor de rekening van Lega (24) en de Rassemblement National (19). Politiek speerpunt van de I en D is het streven naar het behoud van soevereiniteit voor de lidstaten van de Europese Unie, en het zoveel mogelijk tegengaan van verdere integratie. Daarnaast is de partij tegen immigratie en wil het de toetreding van Turkije tot de Europese Unie stoppen.





!k gebruik in onze I en D-fractie graag het begrip 'lijmconcept': respect voor soevereiniteit en eenheid in verscheidenheid. Het volk beslist. Je bepaalt je eigen toekomst, maar niet die van een ander volk. De EU heeft maar 1 standpunt: De Europese commissie bepaalt, nationale parlementen zijn ordinaire stemcomputers. Wij zijn tegen de van bovenaf gedwongen eenheidsworst. De EU kan alleen maar floreren als er een gezonde eerlijke concurrentie tussen natiestaten is. Ieder jaar schenken we 12 miljard euro aan Wallonië, iedere werkende Vlaming betaalt jaarlijks 2000 euro aan onze buren. Weggegooid geld.

Wij zijn in de meerderheid als de NVA en het VB samen zouden gaan. De soevereiniteitsverklaring van Vlaanderen die volgt is niet uniek. Amerika is zo gesticht, Nederland ook. We stoppen die soevereiniteitsverklaring 5 jaar in de frigo. Dan gaan we unilateraal onderhandelen, van gemeenschap tot gemeenschap. Je moet een eigen parlement hebben, een eigen wetgeving. We hebben nog geen eigen rechters. Het leger wordt gesplitst, model Tsjechoslowakije. Het onafhankelijke Vlaanderen is eentalig, met Brussel als tweetalige hoofdstad. Brussel is historisch gezien deel van Vlaanderen, de hoofdstad van Vlaanderen. De hoofdstad van Wallonië is Namen, ik bedoel maar. Geen enkel volk geeft zijn eigen hoofdstad weg, ook al er is altijd animositeit tussen hoofdstad en land: kijk maar naar Berlijn, Parijs, Amsterdam. Vlaanderen zonder Brussel is onmogelijk, met al die culturele en economische banden.

Ik ben niet naïef, Brussel voelt allang niet meer Vlaams aan. Er is zoiets als een Brusselse identiteit. De Brusselaar wil niet bij Vlaanderen horen, maar ook niet bij Wallonië. De Walen vindt de Brusselaars niet leuk en vice versa. Wallonie is een bodemloze put met staatsschuld. Brussel kan nooit zelfstandig overleven, dan rijdt er geen bus of tram meer, dan gaat het licht uit. De ringweg en Zaventhem liggen op Vlaams grondgebied.

Bij het VB was het communautaire aanvankelijk het belangrijkst, het identitaire. Een onafhankelijk Vlaanderen. Daar is migratie bijgekomen. Maar aan het einde van de rit moet je ook een boterham eten. Onze derde weg heette vroeger het solidarisme. Ik heb goed opgelet bij de Oostenrijkers, bij Marine Le Pen, je moet dat wel doen. Ik heb het aangedurfd om onze sociaal-economische standpunten in de verf te zetten. Het BTW-tarief op gas en elektriciteit is verlaagd naar 6 procent. Bij jullie is dat 21 procent.

Ons voorstel: Gas en elektriciteit zijn geen luxeproduct. De linkse partijen kregen schrik, dat een patriottische partij dat had geregeld. Ik zeg altijd; je hoeft niet socialistisch te zijn om sociaal te zijn en ook niet kil-neoliberaal te zijn om voor de vrije markt te zijn."