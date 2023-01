De zwarte drugsverslaafde draaideurcrimineel George Floyd crepeerde onder de blanke knie van Derek Chauvin in een video van dik acht minuten. De onschuldige Tyre Nichols kreeg na een zware mishandeling op 7 januari ook geen lucht meer, en overleed de 10e aan zijn verwondingen. In de VS werd een snelweg bezet, en bij een NBA-wedstrijd hielden ze een minuut stilte. Mostly peaceful protests dus, ditmaal geen brandstichtingen, plunderingen of een bestorming van het CNN-gebouw. Ook geen 10.000 mensen op de Dam, geen voorzitter van publieke omroep Zwart die met geweld dreigt en geen burgemeester die met geklemde kaken “Dit is té belangrijk” predikt. De vijf agenten die Tyre Nichols aanhielden en daarna zo hard mishandelden dat ie er aan overleed, zijn namelijk ook alle vijf zwart. En zonder racismehaakje, is een diepere analyse over de gewelddadige, lichtgeraakte inborst van (te) veel en (te) zwaar bewapende Amerikaanse agenten nou eenmaal niet opportuun om voor de straat op te gaan, zeker niet in landen die geen Amerika zijn. De doodgeslagen 29-jarige FedEx-bezorger met een fotografiehobby die leed aan de ziekte van Crohn, krijgt geen #Justice4TyreNichols - zelfs niet na de release van onderstaande bodycam-beelden door de Memphis PD. Zijn enige monument is een eigen Wikipedia. En door het defunden van the police na George Floyd, is de kans op dit soort “incidenten” alleen maar toegenomen. Samen met stijgende misdaadcijfers.

9 minuut 56 politiegeweld