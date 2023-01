Hallo, werkvolk. Ten eerste: laat al uw hoop varen. Remember Nietzsche: 'De hoop is het kwaadste der kwaden, omdat zij de marteling verlengt'. Ten tweede: wie zijn die twee griezelige als ''''journalist'''' vermomde weekdieren die, in opdracht van het AD, naar het 'Constructive Institution' in Denemarken zijn geweest in de hoop meer te kunnen leren over hoop en het toepassen van hoop in de journalistiek? Niet dat wij enige hoop hebben dat ze bij AD de komende jaren iets anders gaan produceren dan steeds dunnere peop met exact hetzelfde hoopkader als die hallucinante online woke-kansel van NU.nl, wij hebben wat dat betreft alle hoop al lááááááááng geleden laten varen, maar we hopen tenminste nog een béétje te hoop te kunnen lopen tegen dit soort abjecte deuggereformeerde leedverlengers. Namen en rugnummers, und schnell bitte. We willen iedereen die bewust het giftige christensociaalmoralisme in de journalistiek injecteert in de betraande waterige clownsogen kunnen kijken. Zodat we straks als ook het laatste bastion der waarheid, de onafhankelijke en objectieve journalistiek, is beslecht en heel Holland is verstikt onder de grijze deken van politiek correct drammend waarheid ontkennen, wegkijken en valse narratieven spinnen in elk geval kunnen zeggen: 'Aan ons lag het niet, want alle AD-artikelen van het hoopduo Bregman & Deug hebben we altijd overgeslagen'. Pak aan AD! Maar lieve mensen, kinders van den Heere op deze mooie regenboogaarde, om toch een stip op de horizon te kunnen zetten, in de elventuin te dansen en met een positief pluspunt te kunnen afsluiten, eindigt dit topic hoopvol: HULDE AAN DE HOOFDREDACTEUR VAN DE NOS DIE LEKKER GEEN ENE FUCK GEEFT OM AL DAT CONSTRUCTIEVE KLETSNATTE AD/NU.NL-GEJANK OVER 'HOOP' EN SAFE SPACE SHIT, MAAR ZICH GEWOON BIJ DE GODVERGETEN FEITEN HOUDT! Dat mag ook wel eens worden gezegd. Zo diep is de NLse 'journalistiek' al gezonken, zelfs de fucking NOS is een lichtend baken. A propos, hadden wij al eens gezegd dat zowel hoopblad AD als hoopnieuwssite NU.nl door één en dezelfde persoon worden uitgegeven die ook de overige 80% van het ''''pluriforme'''' Nederlandsche medialanschap uitgeeft? Nu even wat dampende hoop leggen op glad wit porcelein.