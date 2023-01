Ik zie een interieur dat het midden houdt tussen ikea en een gemiddelde eetzaal in een verzorgingstehuis.

Niet per definitie rommel, begrijp me niet verkeerd.

Addertje bij levering van de inrichting in verzorgingstehuizen is de levenslange garantie(.....). De kleine lettertjes moet je denk ik lezen met een microscoop, net als de bereidingsadviezen op magnetronmaaltijden.

Maar kom op zeg....... €465 per couvert.....

Ik at een tijd geleden ( 2013) een t-bone van een kilo in Kaapstad en was inclusief salade,brood, rijst, gebakken aardappelen, sauzen en diverse glazen merlot een whopping R400 armer. ( prijspijl destijds €40)

Feit was dat ik de opvolgende 3 dagen bezig was met het verteren van al dat lekkers, waarbij ik sterk het vermoeden heb dat je na het knagen bij een overhypte tent met Michelin sterren al rap thuisbezorgd.nl gaat bezoeken voor een kapsalon of kebabschotel.

Huppel op met je eetbare bloemen ( die horen in de tuin of op een vaas, niet op je bord.

Ik kende ooit een kok die bij le Garage in Amsterdammetje werkte.

Niet lang nadat hij er vertrok stapte hij voor de trein en het is tot op heden nooit bekend geworden of er een verband was...