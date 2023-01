Ik zal jullie een anecdote vertellen.

Toen ik nog als financieel handelaar voor een broker/dealer baas werkte had ik een collega en die sprak iedere dag met een Belgische handelaar in Brussel van de Kredietbank of Banque Brussel Lambert oid. In ieder geval was een zeer moeilijke jongen, arrogant, neerbuigend, geen echte vrienden had hij, maar mijn collega had een goede band met hem en die Belg was iedere ochtend om 6 uur aanwezig in Brussel om de Azië handel over te nemen van hun kantoor in Tokyo. Altijd stipt op tijd. Collega zat achter mij en om 6 uur meldde die Belg zich. "Allez, goedemorgen Andreke. Iek heb vandaag 150 miljoen dollar in de depot en daarnaast unne IRS 12/2 en een FRA 2/6 Hebt ge prijskes voor mij." Dag in dag uit was hij stipt.

Tot op een dag. We hoorden we niks van hem. 6 uur? niks. Ok. 7 uur? Niks. Huh? 8 uur. En toen begon mijn collega zich zorgen te maken. 9 uur? Niks. Dus hij de bank in Brussel bellen en vragen of hij gearriveerd was op werk. Zijn collega's maakten zich ook zorgen. Nee dus.

Op Belgische TT was inmiddels een bericht dat het verkeer op de ring Brussel vaststond ivm ongeluk.

Wat bleek. Hij kwam altijd met de motor naar zijn werk en was met 120 km per uur achterop een truck geknald op de Brusselse ringweg en dat was.... een vuilniswagen. Hoe cynisch wil je het hebben? 35 jaar en dan sterven in een vuilniswagen.

En wat was achteraf het meest trieste? Hij had nul vrienden en alleen moeke maar die was dement, Zijn collega's haatten hem en dus mijn collega heeft de begrafenis geregeld.