Oudejaarsverenigingen - dan heb je dus écht geen kont te doen. We hadden al een paar van die rukkers van de neukende geit die ieder jaar de openbare orde verstoren met een 'ludieke' actie omdat ze last hebben van chronisch Calimero. Ja hi hi ha ha leuk hoor echt geweldig. En kennelijk zijn er meer groepen kerels met het kleinepiksyndroom: er zijn namelijk ook een boel grensborden meegenomen. Allemaal echt superrrrrrleuk en heel grappig, goh wat is de kloof tussen stad en platteland toch enorm.