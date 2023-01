Die piloten zijn en blijven "idioten" met humor. Living on the edge. Ik ken een van die oude luchtmacht F-16 jongens die later KLM piloot werd (zoals zovelen) en zijn ouders hadden, toen hij nog in de twintig was, een huis in Noord Spanje nabij L'Estartit op een berg en hij had als hobby achteruit de berg afrijden in de Renault 5 van ma en die wegen hebben zoals bekend veel bochten. Maw motor niet aanzetten en zwaartekracht doet het werk. Ik heb het een aantal malen met hem gedaan en dat was behoorlijk bizar want je keek de achterliggende automobilist in de ogen en hij met 1 hand aan het stuur en vrolijk zwaaiend naar die vent of vrouw met de andere hand. Eerste keer dacht ik, dit overleef ik niet. Tweede keer zag ik hoe hij echt alles (hand/oog) onder controle had. Derde keer vroeg ik: Zullen we? Maar natuurlijk Basil.