Links is geniaal als het gaat om subtiele radicale wijzigingen door te voeren. Iedereen wil deugen in principe, dus alles is in het belang van iedereen. Geweldig concept. Rechts is daarin veel dommer, veel te uitgesproken, recht door zee. Te veel tegen de haren in.

Links polariseert zonder het te realiseren. Er is veel onvrede, maar ze blijven hun subtiele change-management-trucjes doorvoeren. Hier en daar lekken, hier en daar wat aas voor de rechtste gieren. Subtiele wijzigingen. Want jeetje, we willen toch allemaal verkrachters en geldwolven aanpakken? Het narratief is briljant, moeilijk te weerleggen, zeker door schreeuwigere rechtse types.

Polarisatie ontstaat doordat mensen zich niet gehoord voelen, daardoor steeds verder afdrijven. De mensen die dan de macht hebben denken dat het geweldig gaat. Vandaar die uitgestreken koppen van Jetten, Kaag en consorten. Die zitten hun een extreme bubbel van linkse mensen met voldoende centen en die denken: wat zijn we lekker fatsoenlijk bezig. Als je dan niet je hoofd naar de samenleving draait waar mensen kopje onder dreigen te gaan. Dan kweek je de voedingsbodem voor extremisme en polarisatie. En Ongehoord Nederland is daar alleen maar een symptoom van.