We hoeven ons binnenkort niet meer druk te maken over hoge energierekeningen, oostblokoorlogen en de commercial van de Jumbo, het maakt allemaal niet meer uit: het einde is hier. Ingezet door het politiekorps van San Francisco dat een diepe blik in de zwarte spiegel wierp en besloot dat de wereld gebaat is bij RoboCops met een license to kill. Dat doen die sneaky koekblikken toch goed: het ene moment staan ze u te verleiden met guitige dansjes en het volgende moment hangen ze met een metalen been in uw nek omdat u verkeerd geparkeerd staat en mag u hopen dat ergens in hun database is ingeladen dat homo sapiens wel ademen. Waarschijnlijk zijn de heersende chiptekorten de enige reden dat ze de carrière langzaam opbouwen en niet in één keer doorstomen richting wereldheerschappij. Maar goed ook, want we hebben net al onze wapens weggegeven aan Oekraïne. Enfin, we hebben allemaal gezien hoe dit afloopt. We hadden het leuk als mensheid, maar nu is het tijd voor de volgende onvermijdelijke stap in de evolutie.