Weet u nog? Tim den Suikerbeesten verliet deze zomer, stilletjes via de zijdeur luid schreiend, weeklagend en met de dramatische hand tegen het voorhoofd via de rode loper van de uithuilmedia het nationale opheftoneel nadat ie zichzelf in de rug had geschoten met de retorische haperwapens van woke. MAAR NU IS IE TERUG! Met een pleister op z'n geschaafde knie, een schone tutteldeken en de betraande blik moedig voorwaarts. Hoe moedig, daar komen we niet achter want Tim zit achter een boekenkast Paroolpaywall, maar goed, geeft verder niet want het punt is, lieve Tim, en neem het maar aan van alle doodnormale blanke doorzonmensen die al lang weten hoe het is om zomaar "racist" genoemd te worden terwijl ze dat niet zijn en er dientengevolge al lang onverschillig over zijn geworden:

ER ZIJN HEUS ERGERE DINGEN TE BEDENKEN.

Spruitjes zonder appelmoes. Een soul-album van Bruce Springsteen. De Nouveau. Oranje onderbroeken. Supermarkten die gore saucijzenbroodjes verkopen als "worstenbrood". Pittige gesprekken met Sophie Hermans. Je kind dat op school gehersenspoeld wordt om te denken dat ze transgender is. Kringverjaardagen bij de schoonfamilie. Doneren aan GeenStijl wegens gelachen om een goed topic maar dan één topic later iets lezen waar je het TOTAAL niet mee eens bent. Gewoon tijdens kutweer midden in een economische malaise toch goeie zin hebben in een lekker voetbaltoernooi maar de godganse dag op alle kanalen moeten horen hoe MuUuUhH dUh MeNsEnReChTeN buitenspel staan. Eeuwige goedkope oubollige afgezaagde uitgedroogde doodgeslagen grappen over kringverjaardagen én schoonfamilie. Of kaartjes voor een show van Dolf Jansen. Kortom, Tim: er zijn ergere dingen.