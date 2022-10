Een sterke leider is alleen een probleem als hij moreel verfoeilijke doelen nastreeft, denk aan zaken als eugenetica, gelijke uitkomsten, een ethnostaat etc. etc.

Cynisch genoeg is de huidige 'zwakke leiders'-trend het gevolg van de uitwassen van sterke leiders met ronduit kwaadaardige doelen, niemand durft zich als sterke leider op te stellen uit angst te worden als bepaalde sterke leiders in het verleden.

We kastijden onszelf nog steeds (met 't weg met ons cynisme) om dingen die wij persoonlijk niet hebben meegemaakt of aan bijgedragen hebben. Geldt niet alleen voor de wereldoorlogen, maar ook de schuld over slavernij, kolonialisme etc. etc.

Zolang we kromliggen omwille erfschuld, zal de dreiging van een foute sterke leider alleen maar toenemen. Het verleden is het verleden, we moeten beleid maken op de toekomst.