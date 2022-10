Het Circuit of the Americas in Austin, nu al een betere baan dan Las Vegas volgend jaar, laat staan de rondjes rond die nepjachthaven op de stadionparking van Miami. Prachtig glooiende slingerweg door Texaans landschap, met bloedsnelle rechte lijnen, hartstoppende haakse bochten en wagenzieke wentelstukken - een on-Amerikaans goed Amerikaans circuit eigenlijk (maar uiteraard wel linksom verreden). Max won in 2021 na een zenuwslopend slot met Sir Lewis, dit jaar is er no pressure maar daar gaat ie vermoedelijk alleen maar harder van rijden want onverschillige Max = snelste Max. Die constructeurstitel komt ook nog wel, is het niet vanavond dan is het wel bij een volgende servering van Red Bull Catering Services. Dus nu lekker zondagavond zorgeloos afstemmen op de meanderende asfaltranch in Austin, en aan het einde van de avond verdwijnt Daniel Ricciardo op z'n hobbelpaard achter de horizon in de zakkende zon, met een zadeltas vol spijt en slechte carrièrekeuzes.

Proost