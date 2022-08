De F-22 zagen we al eens in spiegeljasje (na breek), maar nu 'ONZE' F-35 ook. Bovenstaande collage even naar rechts swipen voor details.

"A new F-35C, airframe BuNo 168842, Modex 105, sporting a mirror-like coating, was photographed last week while arriving at Naval Base Ventura County (NBVC) Point Mugu, California, (...) The layout of the F-35’s coating is similar to what was seen on the F-22, with what appear to be small, mirror-like tiles that have been extensively applied on the nose section, weapons bay doors, fuselage and also inner and outer face of the twin tails."

Eerder dit jaar zagen we ook al iets vergelijkbaars, alleen is deze, ja, nog mooier, en daar gaat het uiteindelijk om. Naar verluidt is de chroomlaag bedoeld zodat piloten hun snor bij kunnen werken voor fotoshoots en zodat piloten elkaars toestel als spiegel kunnen gebruiken in luchtgevechten - waar de F-35 natuurlijk enkelvoudig en doelbewust voor gebouwd is.

And finally, 105's coating is (mostly?) made up of regular triangle/diamond tiles. Can't really tell how 100's coating is patterned, but we've seen different tiling configurations on the Nellis F-22s, so they might be testing different layouts on the F-35Cs as well pic.twitter.com/CjwRwLobBr — TaskForce23 (@Task_Force23) August 22, 2022

Chad-35

Eind vorig jaar werd er ook een Chrome F-22 Raptor gespot

Kijk maar