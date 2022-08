Het hoofdstuk voor pure benzineslurpers nadert zijn einde en binnenkort zullen we mede onder druk van alsmaar strengere regelgeving de pagina omslaan naar hybride en elektrische auto's. Voordat motorgeluid alleen iets is dat via software uit uw speakers wordt gepompt levert het topsegment nog een paar ware posterboys af in Pebble Beach. Want autobeurzen zijn uit en elitaire champagnefeestjes zijn de nieuwe hotspot voor de presentatie van gelimiteerde miljoenenbakken. Compleet onbereikbaar voor de normale liefhebber, maar u hoeft ook geen Monet te kopen om de schoonheid te waarderen. Dus hieronder de laatste speeltjes van het benzinetijdperk voordat de batterijen definitief de wereld overnemen.

Bugatti W16 Mistral

De opvolger van de Chiron is hybride en dus neemt Bugatti afscheid van hun immense W16 krachtpatser en uitzwaaien gebeurt met deze W16 Mistral. Een open versie van de Chiron maar dan met een nieuw design. Ideaal voor iedereen die bang is dat ze in een coupé niet goed genoeg te zien zijn terwijl ze het 1.600 pk sterke monster gebruiken om met 15 km/u langs het casino van Monaco te flaneren. Mogelijk de snelste open auto ter wereld (record moet nog gezet worden, red.) met een top die ergens ver boven de 400 km/uur ligt. Oplage van 99 exemplaren, vijf miljoen euro per stuk en allemaal al verkocht.

Koenigsegg CC850

Een retromodel van een merk dat pas twintig jaar auto's bouwt: het design van deze nieuwe Zweed harkt duidelijk terug op de eerste Koenigsegg CC8. De nieuweling is ontworpen en gebouwd ter ere van de vijftigste verjaardag van kaalkop Christian von Koenigsegg (gefeliciteerd maat, red.) en dat verklaart direct de naam. Met 1.185 pk uit de V8, maar gooi E85 in de tank en u krijgt er nog 200 pk bij. En met een fascinerende versnellingsbak die zowel een negentraps automaat als een handbak met zes versnellingen in een H-patroon is. Techniek waarmee u alle autonerds om u heen verzamelt en alle enigszins levenslustige vrouwen wegjaagt. Oplage van 50 exemplaren, ruim 3,5 miljoen euro per stuk en allemaal al verkocht.

McLaren Solus GT

Verrassinkje van McLaren die een eerdere concept car voor het racespel Gran Turismo nu omtovert tot een echte auto. Nou ja, echt... Het onthulde model had nog geen interieur en steunde nog op blokken verstopt onder de body, maar de 25 kopers is beloofd dat er uiteindelijk een werkend exemplaar op hun oprit verschijnt. Straatlegaal, maar duidelijk gebouwd voor het circuit, met een V10 en slechts één zitplaats in het midden van de racer. Een ultiem speeltje voor iedereen die alles al twee keer heeft. Oplage van 25 exemplaren, 4 miljoen euro per stuk en allemaal al verkocht.

Bentley Mulliner Batur

Voor iedereen die een gewone Bentley Continental GT maar gewoontjes vindt. Wederom met een W12 in het vooronder, maar nu wel met 740 pk (90 pk meer dan normaal), waardoor het de krachtigste Bentley everooit is. Gooi daar nog een uniek uiterlijk overeen en de belofte van exclusiviteit en het prijskaartje van een paar ton voor een normale Continental ligt plots zo'n vijf keer hoger. Dat klinkt als oplichting, maar dat is nu eenmaal de prijs die u betaalt om te zorgen dat niemand anders bij de golfclub met hetzelfde model opduikt. Oplage van 18 exemplaren, 1,65 miljoen pond per stuk en, u raadt het ondertussen al, allemaal verkocht.

Aston Martin V12 Vantage Roadster

Op zoek naar iets relatief goedkoops? Dan steekt de Aston Martin V12 Vantage ten opzichte van de rest van dit lijstje af als het koopje van de eeuw. Waarschijnlijk één van de allerlaatste keren dat de Britten hun grootste motor in hun kleinste model lepelen. Heerlijke V12-geborrel uit de uitlaat, wind de toupet en vol gas die midlifecrisis door: ideaal voor de opstandige man die wil voelen dat hij leeft, maar waarbij een minnares uitdrukkelijk is verboden door zijn vrouw. Oplage 249 exemplaren, zo'n 350.000 euro per stuk en, helaas voor iedereen die nog een cadeautip zocht, allemaal al verkocht.