De Malick-interpretatie

Bovenstaan maar een stukje film om het allemaal wat minder saai te maken. Maar de James Webb telescoop heeft een nieuwe foto afgedrukt en als je niet doet alsof je dat machtig interessant vindt hoor je er niet bij. Onderstaand ziet u de Cartwheel Galaxy, zon 500 miljoen lichtjaren om de hoek in het Beeldhouwer sterrenbeeld. NASA:

"Its appearance, much like that of the wheel of a wagon, is the result of an intense event – a high-speed collision between a large spiral galaxy and a smaller galaxy not visible in this image. Collisions of galactic proportions cause a cascade of different, smaller events between the galaxies involved; the Cartwheel is no exception. The collision most notably affected the galaxy’s shape and structure. The Cartwheel Galaxy sports two rings — a bright inner ring and a surrounding, colorful ring. These two rings expand outwards from the center of the collision, like ripples in a pond after a stone is tossed into it."

Nou, we hebben het maar weer te geloven allemaal. Hoge resoluties hier.

Composiet Near-Infrared Camera en Mid-Infrared Instrument

Door de Mid-Infrared Instrument (MIRI)-lens

Hubble vs Webb

Hubble (mooier tbh)

Stukje duiding