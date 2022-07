Nu onomstotelijk door Marion Koopmans is bewezen dat Marion Koopmans corona niet in Wuhans vleermuizen-lab heeft gecreëerd kunnen we gelukkig gewoon weer vrolijk verder met de WETENSCHAP. Lang verhaal kort: de hydraulische mechaniek van doden spinnen word LetTeRliJk nieuw leven ingeblazen. En dat is toch wel een van de eerste keren dat doden dieren zelf gebruikt worden, in plaats van dat er een robot naar gemodelleerd wordt.

"The process begins with a spider being euthanized, after which a needle is inserted into its prosoma chamber. A drop of glue is then added at the insertion point, to keep the needle in place. Using a syringe attached to that needle, a small amount of air is subsequently pushed into the chamber, causing the legs to open up. When air is drawn back out of the chamber, the legs close. In tests conducted so far, the spider-based necrobotic grippers were able to lift over 130% of the spider's own body weight. According to the researchers, one spider carcass lasts for about 1,000 open/close cycles before its tissues begin to degrade. It is hoped that adding a polymer coating could increase longevity."

Biologisch afbreekbaar, dus wat zeurt u nou.

Iets meer uitleg door onderzoekers zelf