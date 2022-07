Te koop op Curaçao: een exclusief resort waar je echt helemaal all-in kunt gaan. Campo Alegre! Tijdje terug is het wereldberoemde soort-van-Nederlandse (ze schonken Oranjebocht!) openluchtbordeel over de kop gegaan en niet op een erotische wijze, en nu is de complete kwakjescompound te koop. Het sloot al in 2020 want social distancing ging niet lekker samen met kommersjeel sekswerk en sinds een paar weken is het complete resort voor rukvermoeide reizigers te koop. Helaas nog net niet via Domeinen (want faillissement is geen beslaglegging), want Campo Alegre was een soort staatsbordeel dat reeds in de koloniale jaren '40 door koningin, katholieke kerk, gouverneur en gezondheidszorg werd opgericht om vrouwen te beschermen (!) tegen geyle zeebatsers. Het is binnenkort (begin september) wel keurig te koop via BVA Auctions en het mooie is: met een likje verf, een nieuwe condoomautomaat en een beter biertje op de tap kunnen de 150 peeskamertjes van de openluchtclub van lichte zeden gewoon weer een vergunning voor betaald vrijen bekomen. Wie biedt? Vrouwen niet inbegrepen. Fapmateriaal fotomateriaal na de breek