Een appje dat ik vanmorgen kreeg :

De maximale toegestane stikstof neerslag per hectare per jaar in Nederland: 0,9 gram, in Duitsland 100 gram, en in Denemarken 200 gram.

Dit is ons "stikstof probleem". Er is iets enstig mis in dit land.

Wie kan mij vertellen of dit waar is of onzin....