De Volkskrant reisde naar het Schelpenpad in het Zuid-Hollandse Monster om ter plekke forensische vragen te formuleren over het wie, wat, waar, waarom en hoe van De Val, of liever: de DOODSMAK, van voormalig vvd-minister voor rechtsbeperking en mitellakwesties, Sander Dekker. Ter plekke trof de krant sporen aan van een breder bekend fenomeen in een land dat steeds smaller wordt: niemand gaat nog voor elkaar aan de kant. Dat kan ook bijna niet, want het is overal druk, te druk, vol en zelfs wel eens overvol. Dat wreekt zich op plekken als het Schelpenpad in Monster, waar mensen trachten even aan de drukte te ontkomen door wat rust en ruimte op te zoeken, en vervolgens die ruimte geheel voor zichzelf te claimen. Maar als dat plan bij meerdere mensen op hetzelfde plek post vat, dan krijg je alsnog gedrang op de vierkante asfaltmeter, of in het schelpengruis, zo u wil. En als dan wandelaar noch wielrenner willen wijken - riskeer je ook nog eens straalwagens, notitieblokken en opdringerige vragenstellers in je steeds smaller wordende recreatiestrook.