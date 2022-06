Roland Garros. Fotobijschrift in ANP (die het vervelende vrouwtje alleen van opzij en van boven hebben vastgelegd, MOGEN WE HAAR ONHEILSTIJDING SOMS NIET ZIEN!?): "A protester disrupts the men's semi final match between Marin Cilic of Croatia and Casper Ruud of Norway at the French Open tennis tournament, Roland Garros in Paris." Vrijdag was het 3 juni en dat betekent dat het 1028 dagen later 27 maart 2025 is. Zo lang hebben we dus nog maar... tot wat precies? Rond die tijd zijn er verkiezingen dus misschien is het nog 1028 dagen tot Rutte 5. Misschien is het maar beter als de aarde voor die tijd vergaat. Of vergaan alleen de mensen? Of is het gas dan op? Timmermans alleenheerser over tijd, ruimte en lopend buffet? Poetin gekroond tot tsaar van de Nieuwe Sovjet-Unie? Verzin zelf wat leuks? 1028 dagen later meer...

Tennisfans: Boe meisje, hoera securitymensen

Die rooie bangmaker ook weer trots