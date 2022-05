Natuurlijk heel gaaf dat we luchtalarm hebben.

Maar wat gaan we precies doen als we het horen?

Stel je zit de auto ver van huis en je werk.

Of in de trein en het NL-alert gaat af.

Of je staat op de bus te wachten of je zit in een theater.

Of in een restaurant.

Of je ligt onder het mes op de OK.

Gewoon even praktisch.

Klinkt een beetje als een A4-tje met noodmaatregelen dat ergens hangt maar die je niet kan lezen in het donker als stroom uitvalt en sowieso nooit geoefend is.