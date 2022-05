De schaakklok van Team Heard is bijna opgebruikt, die van Johnny Depp heeft nog een volle werkdag aan uren over. En dat terwijl alle tafels al draaiden op woensdag: Kate Moss, die getuigde dat Depp haar nooit van een trap duwde tijdens hun relatie (een hardnekkig gerucht dat door Heard een nieuwe zwengel had gekregen). Een voormalig TMZ-medewerker, die leep suggereerde dat Heard zelf de roddelzender belde om een kneuzing aan de camera's te tonen, en een video van een machteloze Depp die keukenkastjes aanvalt aan hen heeft opgestuurd. Een psychologe die alle PTSD-claims van Heard van tafel veegde. En een foto-expert die op basis van exif-data verklaarde dat Ambers eigen misbruikfoto's bewerkt zijn. Maar de kers op de slagroom waren de stijlloze sms'je van Depp over zijn voormalige vrouw. "I have no mercy, no fear and not an ounce of emotion or what I once thought was love for this gold-digging, low-level, dime-a-dozen, mushy, pointless, dangling, overused flappy fish market." Het was, in de eigen woorden van de acteur, weer erg insane woensdag. Zin in vandaag!

'Mollusk' = Elon Musk

Ook als video: "Did I read that right?" - "You did"

Kate Moss niet van de trap geduwd door Depp

Heard lekte zelf naar TMZ

Bewijsfoto's van Heard blijken bewerkt

Verwijten Amber Heard "Insane and all false"

En nog wat kiekjes, van alpaca's