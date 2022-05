Dag Geenstijl,



Ik kwam zojuist het artikel tegen over het Eurostar drama met het Belgische koningshuis en wilde daar even een update over geven. Ik zat zelf ook in de trein [...]. Het werd in de trein omgeroepen, maar het was zo onduidelijk en snel, dat een groot deel van mijn treinstel het niet verstond. Uiteindelijk vertelde een andere passagier ons dat we uit de trein moesten. Op het perron was geen personeel te vinden. Pas toen we naar beneden gingen richting de douane kwamen we iemand van het station tegen, waarschijnlijk een bewaker, die iets zei over dat de koning de trein nodig had. Ik twijfelde eerst of het waar was, maar het klonk zeer serieus. Dat het dus echt zo is verbaast me niet, maar verwondert me wel. In de Intercity naar Amsterdam waar de helft van de passagiers op de grond zat of stond, werden bij verschillende stations mensen boos. Er is op de ramen gebonkt bij Antwerpen, omdat ze door de op de grond zittende mensen dachten dat er ruimte was.

Achteraf heeft Eurostar ons een mail gestuurd met een aanbod van 50% compensatie in de vorm van een e-voucher. Oftewel, we moeten een nieuwe reis boeken om enigszins compensatie te krijgen. Dat is normaal gesproken de compensatie voor een dikke vertraging. Dus we werden de trein uitgegooid voor een prinses, en vervolgens krijgen we geen fatsoenlijke compensatie. Ik heb een screenshot bijgevoegd.

[naam bij redactie bekend]

[naam bij redactie bekend],

Dank voor je bericht. Wat een aso's bij Eurostar. Ze hebben trouwens ook al drie dagen geen antwoord gegeven op onze vragen over deze absurde gang voor zaken. We weten dus nog steeds niet waarom Eurostar niet gewoon van tevoren een trein had gereserveerd voor de Belgische diplomatieke missie. We weten nog steeds niet of gewone mensen uit de trein werden gezet vanwege het feit dat er EEN PRINSES met de missie meereisde. We weten nu dus wel dat Eurostar weigert de reizigers fatsoenlijk te compenseren, maar in plaats daarvan een voucher aanbiedt, zodat ze nog een keer uit de trein getrapt kunnen worden als de neef van Pieter van Vollenhoven op een goede dag wakker wordt en zin heeft in een ritje met de tsjoeke-tsjoeke. Maar we weten dan weer niet wat Eurostar er nou zelf allemaal van vindt, van deze AFGANG.

GEEN ANTWOORD