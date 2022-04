Ach ja iedereen vindt wel iets leuk, wie zijn wij nou om daar wat van te vinden. Zo liet een 27-jarige man uit Venlo zich in zijn dikke vette zak trappen door twee meisjes. Probleem: de meisjes waren slechts vijftien jaar oud. "Het gaat mij alleen maar om het leggen van contacten, meer niet", aldus de man. Grappig, dat hebben wij nou ook. Staan we in het café contacten te leggen. Laten we ons snoeihard in onze balzak trappen door Samantha. En dan katapulteren we, in ons geval, rechtstreeks de friend zone in. Dat heb je nou eenmaal met vrouwen die jou tegen de pik beuken!! Enfin, rechtertje vindt het allemaal minder grappig. 120 uur werkstraf + 4 maanden voorwaardelijk. Er mag. Ook he-le-maal NIKS meer. Straks gaan ze ons nog zeggen dat je tijdens Koningsdag maar één blikje lauw bier bij je mag hebben, terwijl je je op het Haarlemmerplein in je pier laat trappen door minderjarige vrouwen.