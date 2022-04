Toch hebben we een vrij raar banksysteem. Kijk eens naar documentaires als Money of Debt, of Zeitgeist Addendum of The Money Masters.

Waarom mag een kleine groep mensen geld uit het niets scheppen in de vorm van schuld en daar vervolgens rente over vragen en in dat process enorm veel geld verdienen. Waarom stroomt dat geld naar private partijen en aandeelhouders inplaats van naar de overheid.

En als je dan gaat kijken naar eigenaarschap van de mainstream media in Nederland dan is de diversiteit daar ook ver te zoeken. Een handjevol internationale persbureaus die door mainstream media braaf worden overgetypt...

Maar goed als mensen daar liever niet over nadenken is het ook prima.

Het probleem is dat er wel degelijk heel veel mis is in onze huidige machtsstructuren. Denk dat het nuttiger is dat te bespreken met zijn allen en te kijken hoe we nieuwe systemen kunnen ontwerpen en opzetten waar iedereen op termijn voordeel van zal hebben.