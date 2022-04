Denken in oplossingen. Zo doen ze dat, daar bij de Raad Volksgezondheid en Samenleving (RVS), een soort Gezondheidsraad voor hobbyisten. Want als het aan die makkers ligt is uw schuld straks niet langer uw schuld. En tuurlijk, in principe is alles de schuld van de overheid, maar als het aan de RVS ligt, is uw schuld straks ook de schuld van de overheid. We citeren uit het rapport: "Daarom roept de Raad op tot een nationale saneringsopgave. (...) Voor de korte termijn is er een nationale saneringsopgave nodig. De omslag die binnen het systeem van schuldhulpverlening in gang is gezet, moet verder worden versterkt en versneld." Sanering per nationalisering. Schulden zijn uiteindelijk ook maar cijfertjes op een scherm die naar niets verwijzen dan andere schulden, dus wat maakt het ook uit man. Recordinflatie, record-huizenprijzen, record-energieprijzen, record-goederenprijzen. Het is allemaal niet te doen en al helemaal niet voor de mensen die toch al niets hadden. Dus gun hen ook eens een verzetje.