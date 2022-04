Jongens dit is leuk (en dank voor de tip, DJ Mark van Dale) - je kan het hele weekend oudschools house-bouncen op de opgenomen gevoelens van vroeger. De House Top 1000 begon vanmorgen en duurt tot en met maandagavond en hoewel de lijst ongetwijfeld aangevoerd wordt door voorspelbare dansvloerspinners van Faithless, Underworld of The Prodigy, kun je onderweg daarheen over een memory lane van vroege techno, minimal, snelle dance of razende rave. Van ATB en Speedy J via U96 en Cygnus X naar Zombie Nation althans dat zijn de namen die bij ons boven borrelen als we aan ouwe house denken. Dave Clarke, Tiesto, Darude voor wie wat hitgevoeliger is terwijl wij wachten op James Brown is Dead, Who is Elvis? en de Power of American Natives. Let this be your underwear dit weekend. Enorm zin in harddrugs nu.