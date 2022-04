Wel de flowchart uit het verhaal

Frauderen met geld dat voor andermans zorg is bedoeld, dat is net zo laag als omaatjes beroven bij de pinautomaat. Gelukkig is er nu een FLOWCHART van de Algemene Rekenkamer die duidelijk laat zien dat er keihard niks gedaan wordt om zorgfraude aan te tonen, waardoor er te weinig interventies zijn tegen zorgfraudeurs en deze smerige laaghartige roofraven van andermans zorgbudgetten, die we allerlei enge ziektes zonder behandeltraject plus extreme jeuk op onbereikbare plekken wensen, gewoon lekker door kunnen gaan met zorgfraude plegen. De instanties hebben kennelijk alle capaciteit verbruikt met het verdacht maken van niet-frauderende toeslagouders en het staatsontvoeren van hun kinderen. Maar goed, nu hebben we dan toch maar mooi een 74 pagina's tellend rapport waarvan Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn opvolger op VWS en Sigrid Kaag niet kunnen zeggen dat ie het in een la hebben verborgen, maar waarop ze wel heel hard kunnen roepen hoe onfatsoenlijk het is om andermans spaarpotjes voor wijkverpleging, jeugdzorg (ja die dus) en bij het beschermd en begeleid wonen leeg te stelen. En de daders, die wonen riant in Turkije dat zal je wel niet mogen zeggen dus maken we er 'liggen op het kerkhof' van.