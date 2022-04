Wat:

Op 4 april 2022 stopte een agent van de Grand Rapids Police te Michigan de auto van Patrick Lyoya (26) omdat het nummerbord naar verluidt niet bij het voertuig hoorde. In de bovenstaande vrijgegeven body cam video zien we hoe de agent Lyoya aanhoudt en om zijn rijbewijs vraagt. Lyoya opent de autodeur, kijkt en mompelt vertwijfeld naar binnen, zegt dat zijn rijbewijs daar ligt, maar sluit de autodeur vervolgens weer. Vervolgens loopt Lyoya op 1:31 weg, waarop de agent overgaat tot arrestatie.

Lyoya verzet zich tegen de arrestatie, maar daar blijft het tot beperkt. Hij ontloopt de agent, maar valt de agent niet aan. Tijdens dit voorval zegt hij meermaals "okay" als de agent hem sommeert zijn verzet te stoppen en zijn handen op zijn rug te doen. Maar ondanks zijn verbale instemming, volhardt hij wel in zijn verzet.

Op 2:51 valt te zien dat de agent zijn taser heeft getrokken en op Lyoya richt. Twee seconden later vuurt hij zijn taser, maar lijkt te missen. Op hetzelfde moment pakt Lyoya de taser om zichzelf te verdedigen, door de loop van zich af te draaien. Direct daarna verplaatst de schermutseling zich naar de grond, en daar gaat het mis. Lyoya houdt de taser vast. "Let go of the taser", roept de agent. Maar het lijkt erop dat Lyoya de taser vast blijft houden.

Vervolgens zien we in het onderstaande filmpje de fatale seconden die hierop volgen. Lyoya laat de taser niet los, waarop de agent waarschijnlijk protocollair toegestaan is tot geweldsescalatie, namelijk door zijn pistool te trekken. Maar dit alles gebeurt tijdens een chaotisch grondgevecht.

Het resultaat is dat de agent tijdens deze worsteling naar onze bescheiden inschatting zeer waarschijnlijk per ongeluk de trekker overhaalt, en Lyoya doodt met een politiekogel in het achterhoofd.



De politie meldt dat de bodycam "was deactivated during the struggle", vlak voor het fatale moment. Dat vinden we twijfelachtig, gezien hij volgens de politie "now on the ground, reactivated and captured the scene as responders attempted emergency life saving procedures". Maar goed.

Feit blijft dat we nergens écht een aanval op de agent zagen, maar enkel hevig verzet tegen arrestatie.

Wie:

Patrick Lyoya (26) komt oorspronkelijk uit Congo. Er circuleren onbevestigde berichten dat Lyoya een strafblad heeft, waaronder voor "assault of a pregnant woman", maar naar verluidt vooral in relatie tot gestolen voertuigen. We hebben deze berichten nog niet kunnen weerleggen of verifiëren. De politie weigert vooralsnog de naam van de agent vrij te geven, maar we vermoeden dat dit binnenkort uitlekt.

Het fatale nekschot

Een iets langere worsteling voorafgaand aan het nekschot

Nasleep