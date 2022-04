Dit is Paul Schenderling. Paul Schenderling staat vandaag in het Nederlands Dagblad. Dat is een krant voor mensen die nog kruisjes slaan. Paul Schenderling vertelt in die krant (gesloten deur achter betaalmuur, dus die zijn kennelijk toch niet helemaal in de kerk geboren) dat hij de boodschap van Jezus serieus wil nemen door geen rijbewijs te nemen en dat klinkt toch een beetje schamper. Jezus had natuurlijk geen rijbewijs, maar in zijn tijd waren er ook nog helemaal geen auto's en dat weet Paul Schenderling heus wel. Bovendien zien we Paul Schenderling tot zijn knieën in het water staan en dat ziet er ook nogal spottend uit. Jezus had immers geen rijbewijs maar die kon wel over water lopen! Jezus kon water ook in wijn veranderen en dat is zeker als je toch niet hoeft te rijden best handig. Maar goed, Paul Schenderling staat hier dus een beetje de nagedachtenis aan Jezus (vzmh) te besmeuren met godslasterlijke badplaatjes en om het allemaal nóg overmaatser van rampzalig te maken, heeft Paul Schenderling ook nog zijn armen gekruist. Weet je wie op het einde zijn armen níet meer kon kruisen, Paul Schenderling? Die boodschapper zonder rijbewijs van je!